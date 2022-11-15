News More News
{{ timeAgo('2022-11-15 16:10:44 -0600') }} football Edit

2022 Penn State Football Transfer Portal Tracker

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

The transfer portal is once heating up and Penn State has begun to start showing interest in players that have announced their intention to enter the portal. I'll only list players I can confirm the staff has started following on Twitter after announcing they are entering the transfer portal. I ran a thread like this the past few years year and I'll try to keep this original post updated with who we are showing interest in and make subsequent posts with some more details as time goes on.

This year I'm gonna do something a bit different. Each player will have a number after their name linking the writeup post with the page number.

So it'll look like this...

FOR MORE ON THE TRANSFERS, CHECK OUT OUR THREAD HERE.

QUARTERBACK

RUNNING BACK

WIDE RECEIVER

TIGHT END

OFFENSIVE LINE

DEFENSIVE LINE

LINEBACKER

DEFENSIVE BACK

SPECIALISTS

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Penn State Football Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}