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2023 Penn State Basketball Head Coach Hot Board 2.0

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Now that Micah Shrewsberry is headed to Notre Dame, Penn State is once again looking for a new leader for the men's basketball program.

Today on Nittany Nation, we take a look at a couple of possible candidates to be the next head coach of the Nittany Lions.

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ADAM FISHER -- PENN STATE ASSOC. HEAD COACH

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