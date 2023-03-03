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2023 Penn State Football Defensive Line coach Hot Board

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

With Penn State defensive line coach John Scott Jr. officially leaving for a new job with the Detroit Lions, there are a lot of questions about who head coach James Franklin will look to In order to replace him.

Today on Nittany Nation, we take a look at a couple of possible candidates for the job.

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ELIJAH ROBINSON

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