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2024 Penn State RB target Duke Watson sets June official visit

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

One of Penn State's top targets on offense, Georgia running back Duke Watson has scheduled his official visit to Happy Valley per a source.

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"I talk a lot with coaches (Ja’Juan Seider), coach (James) Franklin and coach (Kenny) Sanders." Watson told NN. "I also hear a lot from I love how they get in touch with me everyday and keep in close contact show a lot of love and that’s very important to me. Right now they are definitely top three for me."

The 6-foot-1, 185-pound running back recruit has scheduled his official visit to Penn State for the weekend of June 9th, joining fellow Georgia native tight end Caleb Odom and New Jersey safety Vaboue Toure as the only other two confirmed recruits so far for that same weekend.

Watson was recently listed by the Nittany Nation staff as a potential next commitment to watch for the Nittany Lions following the recent addition of DB Kenny Woseley, who committed to the program less than a week ago.

Stay tuned for more on Watson and other Penn State Football recruiting news right here on Nittany Nation!

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