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2025 Atlantic City WR Sah'nye Degraffenreidt talks Penn State offer

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

2025 wide receiver Sah'nye Degraffenreidt from Atlantic City High School in New Jersey received an offer from Penn State following his first year of playing high school football.


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Recruiting coordinator Khalil Ahmad called Degraffenreidt to break the news of him receiving an offer from Penn State.

He recalled the feeling as "grateful and emotional” originally and then coach Ahmad explained that both he and coach James Franklin were really impressed with his game when he stated what the coaches like about him.

"They said we like your game you got that dog in you," Degraffenreidt told Nittany Nation.

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