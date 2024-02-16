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2025 Connecticut WR Qeanu Johnson recaps B1G January visits

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

One of the Northeast's fastest rising prospects in the class of 2025, wide receiver Qeanu Johnson of the Hamden Hall Country Day School recently took two visits to check out two Big Ten Conference schools in Penn State and Rutgers.

The 6-foot, 178-pound Connecticut prospect spoke with Rivals.com’s Richie Schnyderite about those two recent visits and more.

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