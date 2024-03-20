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2025 DB Target Jadon Blair recaps Penn State visit

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
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@RivalsRichie

One of the top visitors that came to campus last weekend was class of 2025 four-star safety target JaDon Blair, who made the trip up from North Carolina.

The top ranked defensive back spoke with Happy Valley Insider following his visit to recap the visit and more.

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