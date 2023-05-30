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2025 DB Tre Poteat reflects on recent visit to Penn State

Seth Berry • Happy Valley Insider
Staff Writer

Penn State Football extended an offer to class of 2025 four-star defensive back Tre Poteat (Verona, WI) a few months back.

Earlier this month, Poteat made an unofficial visit to State College to get a glance at what the Nittany Lions had to offer, and was particularly taken aback by Beaver Stadium and the facilities as a whole at Happy Valley.

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