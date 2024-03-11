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2025 Penn State RB commit Tiqwai Hayes earns Mr. Pennsylvania honors

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Penn State 2025 running back commitment Tiqwai Hayes earned Mr. Pennsylvania Big School honors over the weekend, sharing the award with Alabama Crimson Tide wide receiver signee Rico Scott.

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Hayes becomes the eighth player since 2010 to earn the honor while being committed or signed to play his collegiate football at Penn State. He joins RB Nicholas Singleton (2021), CB Daequan Hardy (2018), DB Lamont Wade (2016), RB Miles Sanders (2015), QB Michael Shuster (2025), and RB Saquon Barkley (2014).

Also winning the award in 2018 was Julian Fleming, who of course signed with Ohio State out of Southern Columbia as part of the 2020 reruiting cyle but transferred to Penn State this offseason to finish his career with the Nittany Lions.

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Hayes and Scott share the award after beating out the likes of 2024 QB Samaj Jones (St. Joes Prep / Cincinnati), QB Hayden Johnson (Manheim Township / Lehigh), RB Juelz Goff (Central York / West Virginia), and CB Omilio Agard (St. Joes Prep / Wisconsin).

As a junior for Aliquippa, Hayes had 235 rushing attempts 2,129 yards and 26 touchdowns while helping lead the Quips to a second-straight state championship with a perfect 14-0 record.

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