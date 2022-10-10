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football
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2026 Georgia ATH Aaron Gregory talks new offer from Penn State
EJ Daniels
•
NittanyNation
Recruiting Analyst
One of the nation's fastest rising 2026 prospects, athlete
Aaron Gregory out of Georgia spoke with Nittany Nation recently to discuss his newest offer from Penn State Football, the latest on his recruitment and more.
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Coming in at 6-foot-2, 160-poinds Gregory is a special prospect as he excels at playing both sides of the ball. It's that versatility that caught the eye of the Nittany Lions coaching staff, specifically defensive backs coach Terry Smith who reached out to Gregory’s coach to tell him about the offer
"Coach Terry reached out to one of my coaches," Gregory told Nittany Nation. "He said that he really liked that I was an overall athlete and how I can play both sides of the ball. He said he couldn’t just label me as a wide receiver, rather an athlete. They liked my film so far too."
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