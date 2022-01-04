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All-American Bowl: East OL vs. DL

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch every rep of the offensive and defensive linemen going head to head in one-on-ones at the All-American Bowl in San Antonio.

Featured prospects:
Mykel Williams
Dani Dennis-Sutton
Aiden Gobaira
Francois Nolton
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Julian Armella

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