News More News
premium-icon
ago football Edit

Behind Enemy Lines - Iowa Hawkeyes

© Nirmalendu Majumdar/Ames Tribune / USA TODAY NETWORK
© Nirmalendu Majumdar/Ames Tribune / USA TODAY NETWORK (© Nirmalendu Majumdar/Ames Tribune / USA TODAY NETWORK)
Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

Saturday night the Iowa Hawkeyes will roll into State College for a showdown between undefeated, top 25 teams. Penn State's Big Ten home opener will also be the 2023 White Out Game.

Before the Hawkeyes come to town this weekend we caught up with Adam Jacobi of Go Iowa Awesome of the Rivals network to get his take on the game this weekend. Let's dive into this week's behind enemy lines to see what Jacobi has to say about the matchup.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

HV: Iowa has never been known for their offense, however, they have been known to produce great tight ends and some pretty good running backs. With their top tight end and top two running backs out this Saturday, how will that impact the offense? 

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}