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Behind Enemy Lines: Purdue Boilermakers Edition

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Here on Nittany Nation we try to provide you guys with the best information possible about Rutgers Football and today we spoke with Tom Dienhart of GoldAndBlack.com or better known as the Purdue- Rivals site.

He offered us the latest on the Boilermakers program ahead of this Thursday night's matchup between Purdue and Penn State.

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