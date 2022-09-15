News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-15 09:07:20 -0500') }} football Edit

Behind Enemy Lines: Q&A with Auburn Sports publisher Jay Tate

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Here on Nittany Nation we try to provide you guys with the best information possible about Penn State Football and today we spoke with Jay Tate of AuburnSports.com or better known as the Auburn-Rivals site.

He offered us the latest on the Tigers program ahead of this Saturday afternoon's matchup between Auburn and Penn State.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}