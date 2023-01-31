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Big time OT Chimdy Onoh previews Signing Day decision

Chimdy Onoh
Chimdy Onoh (Rivals.com)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Penn State, Michigan State, and Ole Miss hosted offensive tackle Chimdy Onoh this month for official visits and each have a shot at landing his signature on National Signing Day tomorrow. The Dundalk, Md. star is set to announce his decision during a ceremony at his school tomorrow at 2 p.m. Onoh previews his decision with Rivals.com in the video below.

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