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{{ timeAgo('2023-04-20 07:15:00 -0500') }} football Edit

Breaking down 2024 OL commit Donovan Harbour's tape

EJ Daniels • Happy Valley Insider
Recruiting Analyst

Penn State continues to add some talented recruits in the trenches as class of 2024, four-star offensive guard Donovan Harbour becomes the latest to commit to the program.

Now that Donovan is verbally locked in with the program, what does his future look like and what does he bring to the offensive line room?

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