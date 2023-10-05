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Breaking down four-star QB Ryan Montgomery’s upcoming SEC visits

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

National recruiting analyst Clint Cosgrove breaks down a pair of upcoming SEC visits for Rivals250 quarterback Ryan Montgomery and discusses what to expect from the 2025 signal caller’s recruitment moving forward.

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