 Breaking down the film of 2023 Penn State TE Joey Schlaffer
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Breaking down the film of 2023 Penn State TE commit Joey Schlaffer

Anthony Siciliano • NittanyNation
Film Analysis

Nittany Nation continues their series of film breakdowns for the class of 2023 today as we take a look at one of the nation's top tight end prospects and current Penn State commit Joey Schlaffer.

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