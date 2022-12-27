News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-12-27 07:36:54 -0600') }} football Edit

Breaking down the tape of 2023 ATH Cameron Wallace

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Cameron Wallace brings great athleticism and versatility to the table as he has the ability to play RB, LB, and S. His versatility makes him an intriguing prospect as he has high-end tape at both spots, but in the end he will start out at running back for the Nittany Lions.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}