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{{ timeAgo('2023-03-04 12:15:00 -0600') }} football Edit

Breaking down the tape of 2024 four-star DB Kenny Woseley

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Four-star, class of 2024 defensive back Kenneth Woseley committed to Penn State Football today, as the Nittany Lions added their first defensive back commit to their 2024 class.

Now that Woseley's in the fold, what does he bring to the Nittany Lions defense? We break down his film and offer an NFL comparison below.

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