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Breaking down the tape of 2024 QB commit Ethan Grunkemeyer

EJ Daniels • Happy Valley Insider
Recruiting Analyst

Penn State Football recently earned the commitment of rising senior quarterback Ethan Grunkemeyer, a 3-star signal caller from Lewis Center, OH (Olentangy High School).

Grunkemeyer has been a quarterback that has been rapidly rising up recruiting boards and for a good reason. He recently put on a strong performance during the Elite 11 Regional in State College and earned an invite to partipcate in the Elite 11 Finals.

Here is a look at what Grunkemeyer will bring to the Nittany Lions in 2024 and beyond.

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