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{{ timeAgo('2023-04-18 11:30:00 -0500') }} football Edit

Breaking down the tape of new 2024 Penn State ATH commit Caleb Brewer

EJ Daniels • Happy Valley Insider
Recruiting Analyst

Penn State Football continues to add to their top ranked 2024 recruiting class, as Pennsylvania athlete Caleb Brewer committed to the program following the Blue-White game on Saturday.

The Wyomissing Area High School (Wyomissing, PA) product is a big, versatile, athletic player who should become a staple along either side of the line in the coming years.

Now that the three-star is committed to the Nittany Lions, let's take a look at the skillset he'll bring to the program.

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