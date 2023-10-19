News More News
premium-icon
ago football Edit

Breaking down what Penn State is getting in 2024 four-star LB Jaylen Harvey

Happy Valley Insider
PennState.Rivals.com

Penn State has landed another top defensive recruit as 4-star edge rusher/ linebacker Jaylen Harvey of Quince Orchard High School (North Potomac, MD) has pledged his commitment to the Class of 2024.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

Harvey stands at 6-foot-3 and is currently listed at 233-pounds. He has a long solid build with a long frame to add more weight. Out of all the Penn State edge rusher/linebacker targets, Harvey is the only recruit who possessed a nice blend of athletic ability and technicality.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}