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{{ timeAgo('2023-01-06 07:15:00 -0600') }} football Edit

Breaking down what Penn State is getting NC State transfer WR Devin Carter

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football recently landed it's second transfer portal commitment as former North Carolina state wide receiver Devin Carter committed to the Nittany Lions following their big win over Utah in the 2023 Rose Bowl.

Now we know what the stats and the rankings say, but what is Penn State truly getting in Carter? Nittany Nation breaks down his game below.

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