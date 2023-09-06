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Class of 2025 safety Ethan Long 'loved every moment' of visit to Penn State

Seth Berry • Happy Valley Insider
Staff Writer

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Penn State football hosted several recruits over the weekend for its season opener against West Virginia under the lights at Beaver Stadium.

One of those prospects was class of 2025 four-star safety Ethan Long, who was in Happy Valley for his third visit to campus in the past five months.


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