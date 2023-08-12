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HV TV: Penn State WR Dante Cephas talks transfer, eager for season

Zach Seyko
Staff Writer

Transfer wide receiver Dante Cephas discusses his decision to join the Penn State football team. Find out what Cephas's goals are for the 2023 and how he can fit into the offense.

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