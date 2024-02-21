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COACHSPEAK: Erasmus Hall HC Danny Landberg talks WR Lyrick Samuel

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football recently landed a new commitment as 2025 Erasmus Hall High School (NY) wide receiver Lyrick Samuel made the call to commit to the Nittany Lions recently.

To learn more about what PSU is getting in Samuel, Happy Valley Insider caught up with his high school head coach Danny Landberg to talk about his game and what type of player he is both on and off the field.

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HOW IS SAMUEL ON THE FIELD?: "He's a long, wiry kid and I'm not even sure he's done growing yet. He has great athleticism, can make the big plays and gets better as the season goes on."

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