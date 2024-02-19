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COACHSPEAK: Imani Christian HC LaRoi Johnson talks LB Dayshaun Burnett

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football landed a new commitment from class of 2025 Imani Christian Academy (PA) linebacker Dayshaun Burnett as he revealed the news via social media recently.

To learn more about what PSU is getting in Burnett, Happy Valley Insider caught up with his high school head coach LaRoi Johnson to talk about his game and what type of player he is both on and off the field.

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HOW IS BURNETT ON THE FIELD?: "Dayshaun will always put the team first and is a great teammate. He is just an extremely unselfish playmaker."


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