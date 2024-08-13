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COACHSPEAK: McKeesport HC Matt Miller talks 2027 RB commit Kemon Spell
Richie O'Leary
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Happy Valley Insider
Publisher
Penn State Football landed their commitment for the 2027 class when running back commit Kemon Spell announced his decision to verbally commit to the program following a visit to campus.
Happy Valley Insider decided to reach out to McKeesport High School Head Coach Matt Miller to learn more about his game and what type of prospect Penn State is getting in Spell.
HOW IS SPELL ON THE FIELD?: "On the field, Kemon is a great competitor with loads of talent. He is fast, strong, has great vision and very good ball skills."
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