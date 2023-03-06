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COACHSPEAK: Penn State getting a great one on and off the field in Woseley

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State recently landed their third commit of the 2024 cycle today as one of Pennsylvania's top prospects in the class, defensive back Kenneth "Kenny" Woseley committed to the Nittany Lions.

Not too long after the commitment, Nittany Nation spoke with Woseley's position coach at Imhotep Charter, Yusuf Tribble to help break down what Penn State is getting in the four-star cornerback.

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HOW IS WOSELEY AS A PLAYER ON THE FIELD: “Kenny Woseley is a great kid first on and off the field but on the field Kenny is a dawg and he’s always where he needs to be and he makes everyone around him better he’s a true leader and just a great overall kid."


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