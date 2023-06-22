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COACHSPEAK: Penn State getting a hard nosed player in Vaboue Toure

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State recently landed their fifth defensive back commit of the 2024 cycle today as one of New Jersey's top prospects in the class, safety Vaboue Toure committed to the Nittany Lions.

Not too long after the commitment, Happy Valley Insider spoke with his head coach at Irvington High School, Smoke Pierre to help break down what Penn State is getting in the three-star defensive back.

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HOW IS TOURE AS A PLAYER ON THE FIELD: “Vaboue is everything you want from a player - he works his ass off , he is coachable , accountable and possess great character ..I’ve enjoyed watching him grow"

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