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COACHSPEAK: Penn State lands a powerful edge rusher in Jaylen Harvey

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football continues to add to the their top ranked 2024 recruiting class recently as four-star defensive end Jaylen Harvey made the call to verbally commit to the Nittany Lions.

Not too long after the commitment, Happy Valley Insider spoke with Quince Orchard Head Coach John Kelley to help break down what Penn State is getting in the four-star lineman.

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HOW IS HARVEY AS A PLAYER ON THE FIELD: “He's just a physical and explosive player. Those are just two of the most common things that come to mind when talking about Harvey's play style."

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