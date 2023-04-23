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{{ timeAgo('2023-04-23 10:10:10 -0500') }} football Edit

Connecticut OL Will Back is "very interested" in Penn State following offer

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Earlier this week, Penn State extended an offer to Connecticut offensive lineman Will Black. It continued what has been a fun run for the 6-foot-7 offensive tackle that over a three-day stretch picked up his first offers from Appalachian State, Miami, Pittsburgh, Penn State, and Syracuse.

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