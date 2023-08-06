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Early look at some of Penn State Football's top underclassmen targets

EJ Daniels • Happy Valley Insider
Recruiting Analyst

The Penn State Football Class of 2024 currently stands at 24 total verbal commitments. With the class all but wrapped up, let's take a look at some of the Nittany Lions' top targets over the next few classes.

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