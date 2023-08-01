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Elite in-state LB Daievon Taylor discusses Lasch Bash visit

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Among Penn State's visitors for Lasch Bash this weekend was 6-foot-1, 205-pound linebacker prospect Daiveon Taylor. The Bishop Canevin prospect is emerging as one of the state's top defensive prospects in the 2026 recruiting cycle and will likely be a top target of the Nittany Lions as well.

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Happy Valley Insider caught up with Taylor shortly after the Lasch Bash to get his thoughts on the visit.

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