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{{ timeAgo('2023-01-30 13:00:00 -0600') }} basketball Edit

ESPN BPI projects Penn State Basketball's remaining games

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball continues to inch themselves one step closer to securing an NCAA Tournament bid for the third year in a row.

As of right now, BracketMatrix.com, which tracks just about everyone's projected NCAA Tournament brackets, currently has the Nittany Lions in 20 of the 81 total bracket projections.

With that being said, Nittany Nation took alook at ESPN's Basketball Power Index to see where they feel Penn State is projected to win the rest of the way.

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PENN STATE'S GAME-BY-GAME PREDICTIONS
DATE  OPPONENT PROJECTED CHANCES OF WINNING

February 1st (Wednesday)

@Purdue Boilermakers

13.4%

February 5th (Sunday)

@Nebraska Cornhuskers

61.0%

February 8th (Wednesday)

Wisconsin Badgers

74.1%

February 11th (Saturday)

@Maryland Terrapins

28.3%

February 14th (Tuesday)

Illinois Fighting Illini

53.1%

February 18th (Saturday)

@Minnesota Golden Gophers

76.1%

February 23rd (Thursday)

@Ohio State Buckeyes

20.7%

February 26th (Sunday)

Rutgers Scarlet Knights

43.7%

March 1st (Wednesday)

@Northwestern Wildcats

31.6%

March 5th (Sunday)

Maryland Terrapins

55.4%
BOLD = HOME GAMES

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