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ESPN FPI projects Penn State Football's remaining schedule

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

The Penn State Football program is off to a hot start so far this season as they are now 4-0 headed into a week five matchup versus the Northwestern Wildcats inside of Beaver Stadium on Saturday.

Now before that game kicks off, let's take a look at the Nittany Lions' chances in each of their games this season by looking at the ESPN Football Power Index. For those that aren't familiar with the FPI, you can read the definition of the index below.

Football Power Index (abbreviated as FPI) is a predictive rating system developed by ESPN that measures team strength and uses it to forecast game and season results in American football. Each team’s FPI rating is composed of predictive offensive, defensive, and special teams value, as measured by a function of expected points added (EPA). That rating is the basis for FPI’s game-level and season-level projections.

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In the chart below, you can see the likelihood of Penn State Football winning each of the reaming eight games on the 2022 football schedule.


PENN STATE GAME BY GAME PREDICTIONS
GAME LIKELIHOOD OF VICTORY CHANGE SINCE LAST WEEK

October 1st vs. Northwestern

96.9%

-0.1%

October 8th @ Michigan

36.0%

+1.0%

October 22nd vs. Minnesota

60.3%

-13.1%

October 29th vs. Ohio State

26.1%

-5.1%

November 5th @ Indiana

83.9%

-2.4%

November 12th vs. Maryland

72.8%

-4.8%

November 19th @ Rutgers

87.8%

+0.8%

November 26th vs. Michigan State

77.8%

+7.1%

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