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ESPN FPI projects Penn State Football's Wins/Losses on 2023 schedule

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

The 2023 ESPN Football Power Index is LIVE and has updated it's projections for the 2023 Penn State Football schedule so let's take a look at the percentages for a Nittany Lions victory in each game on the schedule.

For those that aren't familiar with the FPI, you can read the definition of the index here.

Football Power Index (abbreviated as FPI) is a predictive rating system developed by ESPN that measures team strength and uses it to forecast game and season results in American football. Each team’s FPI rating is composed of predictive offensive, defensive, and special teams value, as measured by a function of expected points added (EPA). That rating is the basis for FPI’s game-level and season-level projections.

In the chart below, you can see the likelihood of Penn State Football winning each of the reaming three games on the 2023 football schedule.


PENN STATE GAME BY GAME PREDICTIONS
GAME LIKELIHOOD OF VICTORY

September 2nd vs. West Virginia

91.0%

September 9th vs. Delaware

99.0%

September 16th @ Illinois

75.5%

September 23rd vs. Iowa

83.9%

September 30th vs. Northwestern

87.1%

October 14th vs. UMass

99.0%

October 21st @ Ohio State

11.6%

October 28th vs. Indiana

94.6%

November 4th @ Maryland

76.3%

November 11th vs. Michigan

46.9%

November 18th vs. Rutgers

94.7%

November 25th @ Michigan State

67.8%

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