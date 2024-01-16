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Every Penn State Wrestler makes this week's InterMat Individual Rankings

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Each week, InterMat releases a new set of rankings for the top collegiate wrestlers at every weight and just like most weeks, this week features several Penn State Nittany Lions.

For the first time this season, the individual rankings features all 10 Nittany Lions wrestlers.

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PENN STATE WRESTLERS IN THE INTERMAT RANKINGS
WEIGHT CLASS NEW RANKING / WRESTLER PREVIOUS RANKING

125-pounds

No. 14 Braeden Davis

Unranked

133-pounds

No. 4 Aaron Nagao

No. 4 overall

141-pounds

No. 2 Beau Bartlett

No. 2 overall

149-pounds

No. 12 Tyler Kasak

Unranked

157-pounds

No. 1 Levi Haines

No. 1 overall

165-pounds

No. 9 Mitchell Mesenbrink

No. 10 overall

174-pounds

No. 1 Carter Starocci

No. 1 overall

184-pounds

No. 5 Bernie Truax

No. 5 overall

197-pounds

No. 1 Aaron Brooks

No. 1 overall

285-pounds

No. 1 Greg Kerkvliet

No. 1 overall

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