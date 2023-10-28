Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Five takeaways from Penn State's 33-24 win over Indiana

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel - Happy Valley Insider)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

The No. 10 Penn State Nittany Lions on Saturday defeated the Indiana Hoosiers 33-24 to improve to 7-1 on the season. Below, Happy Valley Insider offers a few takeaways from the Nittany Lions win.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Penn State's defense struggles against a poor Indiana offense

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement