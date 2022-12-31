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Four-star 2024 OL Donovan Harbour breaks down top seven

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star offensive lineman Donovan Harbour to break down his top seven of Penn State, Tennessee, Ohio State, Florida, Wisconsin, Oregon and Michigan.

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