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Four-star Florida ATH locks in official visit with Penn State

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

On Monday evening, South Sumter (FL) athlete Rashad Johnson became the latest prospect to lock in an offiical visit to Penn State.

The four-star prospect who is being recruited by the Nittany Lions as a safety will be on campus the weekend of June 7. Johnson previously visited the Nittany Lions earlier this month, doing so on April 6.

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Johnson has been a long-time target of the Nittany Lions, picking up an offer from the program last year. This offseason, the Florida native has added seven additional offers and now holds nearly 20 total offers in his recruitment.

FULL JUNE 7-9 VISITORS LIST

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