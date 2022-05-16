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Four-star OT Jven Williams talks Penn State

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Rivals recruiting director Adam Gorney checks in with 2023 offensive tackle Jven Williams to discuss his commitment to Penn State and his relationship with the coaching staff.

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