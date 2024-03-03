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Four-star QB Matt Zollers gives the latest in his recruitment

Matt Zollers
Matt Zollers
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Four-star quarterback Matt Zollers is about to enter the homestretch of his recruitment. The Royersford (Pa.) Spring Ford star announced a top four of Penn State, Pittsburgh, Georgia, and Missouri about a month ago and is working on locking in his visit plans. Zollers gives an update on his recruitment in the video below.

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