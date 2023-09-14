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Fox College Football's Joel Klatt discusses what makes Drew Allar special

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Fox College Football's Joel Klatt discusses what makes Penn State starting quarterback Drew Allar special.

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