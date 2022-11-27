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{{ timeAgo('2022-11-27 09:25:18 -0600') }} football Edit

Freshman Attendance Report: Which Penn State freshmen redshirted in 2022?

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Along with tracking snap counts and PFF grades, we here at Nittany Nation we also have the freshman participation part tracker to see which guys see game action and which are still able to redshirt as each player can appear in up to four games before burning their redshirt.

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FRESHMAN ATTENDANCE REPORT - OFFENSE
PLAYER GAMES PLAYED

QB Drew Allar

8

RB Kaytron Allen

12

RB Nicholas Singleton

12

WR Omari Evans

12

WR Kaden Saunders

2

OL Vega Ioane

3

OL Drew Shelton

7
BOLD = REDSHIRT BURNED
FRESHMAN ATTENDANCE REPORT - DEFENSE/SPECIALS
PLAYER GAMES PLAYED

DE Dani Dennis-Sutton

12

DT Zane Durant

11

LB Abdul Carter

12

LB Keon Wylie

5

DB Cam Miller

9

DB Kevin Winston Jr

11

DB Cristian Driver

2

P Alex Bacchetta

2
BOLD = REDSHIRT BURNED

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