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Friday Night Lions: Big Night For Anthony Speca & More

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

Welcome to this week's edition of Friday Night Lions. This is our weekly look at how Nittany Lion commits performed on the high school gridiron this past weekend. Let's dive in.

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Linebacker Anthony Speca, wide receiver Peter Gonzalez

Pittsburgh Central Catholic remained undefeated with a 50-22 victory over North Allegheny on Friday night. Anthony Speca helped lead the way for the Viking defense with 9 tackles, a sack, a tackle for a loss, and a fumble recovery. Peter Gonzalez had 2 receptions for 62 yards.

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