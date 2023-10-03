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Friday Night Lions: Huge Games for Peter Gonzalez & More

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

It's that time again. It is time for our weekly look at how Penn State commits performed this past week on the high school gridiron. Welcome to this week's Friday Night Lions!

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Wide receiver Peter Gonzalez, linebacker Anthony Speca

Following a 49-6 victory over Canon-McMillan, the Pittsburgh Central Catholic Vikings are now 6-0 on the season. Gonzalez had 7 catches for 268 yards and touchdowns of 83, 59, and 46 yards. Yeah, he's good.

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