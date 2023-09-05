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Friday Night Lions: Messiah Mickens Goes Off Again & More

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

Technical difficulties led to this being delayed by a week, but welcome to the first edition of Friday Night Lions!

As part of our in-season coverage each week I will take a look back at how Penn State commits performed the previous weekend on the high school gridiron. So, make sure to check back with Happy Valley Insider for your weekly look at the future of Penn State football.

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2026 Running Back Messiah Mickens

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