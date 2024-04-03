Below, you can find links from all of Tuesday news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Tuesday, the full athletics schedule for Wednesday, and more.
HEADLINES FROM APRIL 2
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM TUESDAY
All events postponed due to weather.
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR WEDNESDAY
- Women's Lacrosse vs Vanderbilt
- Women's Tennis vs Ohio State
TWEETS OF THE DAY
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